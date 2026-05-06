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Vallée de Chamonix, les plus belles randonnées

Jean-Marc Lamory

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39 randonnées et 15 circuits de 2 à 3 jours dans les paysages grandioses du pays du Mont-Blanc. Les chemins de montagne autour de Chamonix, Servoz, Les Houches, Argentière et Vallorcine offrent des sites d'une beauté naturelle incomparable, des sommets prestigieux et des belvédères époustouflants. En plus des destinations incontournables, Jean-Marc Lamory propose des itinéraires moins réputés, plus originaux, autour du Mont-Blanc, dans les Aiguilles-Rouges ou sur l'envers de ce massif. Des villages de la vallée aux limites de l'alpinisme, des bons chemins balisés aux crêtes aiguës, vous trouverez ici un large choix de randonnées de tous niveaux, réalisables à la journée, scindées par une nuit en refuge, ou itinérantes.

Par Jean-Marc Lamory
Chez Glénat

|

Auteur

Jean-Marc Lamory

Editeur

Glénat

Genre

Rhône-Alpes

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Vallée de Chamonix, les plus belles randonnées

Jean-Marc Lamory

Paru le 13/05/2026

144 pages

Glénat

17,90 €

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Scannez le code barre 9782344071908
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