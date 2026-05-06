Le Piéton de Bordeaux

Des balades pas comme les autres : redécouvrez les villes de France à travers les yeux d'un dessinateur de BD ! Que diriez-vous de découvrir Lyon, Bordeaux ou Nantes en compagnie d'un dessinateur qui nous emmène à chaque fois, à la découverte de sa ville à travers les petites rues ou les grands monuments qu'il connait par coeur ? La Collection Le Piéton nous invite à sortir des sentiers battus pour des chemins plus intimes. Ces balades sont personnelles, subjectives, nourries d'observations, d'anecdotes et de rencontres. Comme un récit à ciel ouvert, le Piéton nous plonge dans la vie citadine d'un artiste amoureux de sa ville. A travers ce vagabondage propice à la marche où l'on retrouve le plaisir de la lenteur, un plan dessiné permettra au lecteur de refaire chaque itinéraire, guidé par l'oeil complice du dessinateur. Une collection pour flâner, rêver et voir la ville autrement... Bienvenue à Bordeaux. François Ayroles habitant et amoureux de Bordeaux nous entraîne à travers ses rues, ses places et ses secrets. Carnet en main, la balade commence devant la gare Saint-Jean avant de se faufiler dans les ruelles anciennes. Bordeaux, ville d'Histoire, se dévoile avec ses vestiges du passé comme la porte Saint-Eloi et le quartier Saint-Pierre. Les personnalités qui ont marqué la ville ne sont jamais loin et nous accompagnent à travers les rues comme Montaigne, Mauriac, Goya mais aussi Sarah Bernhardt ou Flora Tristan... Mais Bordeaux est aussi un épicentre culturel en pleine effervescence. Comment ne pas faire un tour du côté du théâtre TNBA ou visiter la base sous-marine transformée en centre d'art ? La cité girondine a su opérer des reconversions spectaculaires : entrepôts, couvents ou bunkers sont devenus des lieux branchés. Plus loin, changement d'ambiance dans le quartier Saint-Michel où le marché des Capucins montre un visage plus cosmopolite avec sa diversité culinaire. Le soir, les terrasses s'animent Place de la Victoire avec ses hordes d'étudiants. De place en place, l'auteur nous surprend. En y laissant des signes, chaque nouveau parcours devient une chasse au trésor pour le lecteur curieux ! Au fil des promenades, fidèle à lui-même, il ajoute un zeste de fantaisie avec des scènes fantasmées qui nous font voir la ville autrement... Après autant de marche et d'émotions, on peut toujours se mettre au vert au jardin des Remparts ou au parc aux Angéliques avant de savourer l'horizon ouvert sur le fleuve... Comme un récit à ciel ouvert, la collection le Piéton nous plonge dans la vie citadine d'un artiste qui nous invite à sortir des sentiers battus. Ce second tome où se croisent croquis, anecdotes historiques et réflexions sur l'évolution urbaine, donne carte blanche à François Ayroles. A travers ce vagabondage propice à la marche où l'on retrouve le plaisir de la lenteur, Bordeaux se révèle dans tous ses contrastes. Un plan dessiné permettra au lecteur de refaire chaque itinéraire, guidé par l'oeil complice du dessinateur. Alors, prêt à tenter l'aventure ?