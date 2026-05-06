Le piéton de Lyon

Des balades pas comme les autres : redécouvrez les villes de France à travers les yeux d'un dessinateur de BD ! Que diriez-vous de découvrir Lyon, Bordeaux ou Nantes en compagnie d'un dessinateur qui nous emmène à chaque fois, à la découverte de sa ville à travers les petites rues ou les grands monuments qu'il connait par coeur ? La Collection Le Piéton nous invite à sortir des sentiers battus pour des chemins plus intimes. Ces balades sont personnelles, subjectives, nourries d'observations, d'anecdotes et de rencontres. Comme un récit à ciel ouvert, le Piéton nous plonge dans la vie citadine d'un artiste amoureux de sa ville. A travers ce vagabondage propice à la marche où l'on retrouve le plaisir de la lenteur, un plan dessiné permettra au lecteur de refaire chaque itinéraire, guidé par l'oeil complice du dessinateur. Une collection pour flâner, rêver et voir la ville autrement... Bienvenue à Lyon. Didier Tronchet, habitant et amoureux de Lyon, arpente deux fois par jour cette ville grâce à son chien Biloo... Dix années de promenades lui ont permis d'aiguiser son regard et ses crayons. La balade commence au pied de la cathédrale Saint-Jean, dans le Vieux Lyon, avant de grimper et contourner la colline par ses ruelles secrètes. On croise la rue Mourguet et son minuscule café-théâtre, la place de la Trinité ou l'impasse Turquet qui abrite les plus vieilles maisons. Puis cap sur la Guillotière, avant une halte bien méritée sur les berges du Rhône sans oublier sa plage cachée. En face, se dressent les pentes de la Croix-Rousse, les berges de la Saône jusqu'à l'île Barbe. Ce que Didier aime à Lyon ? Ses innombrables passerelles, ses couleurs changeantes, ses ambiances différentes à chaque coin de rue, cette effervescence et son histoire. Entre croquis, parenthèses inattendues, textes et émotions, l'artiste nous entraîne dans ses quartiers secrets, ses cafés préférés et ses monuments revisités. Loin des guides touristiques classiques, ce premier album nous offre des moments de vie, de petites et grandes histoires pour croquer Lyon et s'y perdre autrement.