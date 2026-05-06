Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Imaginaire

La révolte des Ombres

Stéphane Betbeder, Paul Frichet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Pour vaincre ses peurs, elle doit affronter son ombre. Cinq enfants - dont le point commun est d'avoir des troubles du comportement - ont été sélectionnés pour participer à un programme révolutionnaire : le Protocole Mortelente. Chacun se retrouve projeté dans un monde plus vrai que nature dont l'objectif est simple : sortir. Pour y parvenir, il devra affronter ses propres peurs. Mikki souffre de timidité, à tel point qu'elle en a perdu la voix. Propulsée à travers divers mondes, elle atterrit cette fois au coeur d'une étrange cité fantomatique. Ici les ombres font la loi et traquent les habitants pour les réduire en esclavage. Mikki finit par être capturée. Pour la délivrer, Super Héros des Cavernes et Traceur, ses deux amis, vont grossir les rangs d'un groupe de farfelus en mission sauvetage. Mikki parviendra-t-elle à reconquérir son ombre et, à l'aide de ses compagnons d'aventures, à libérer les habitants ? Pour la jeune fille timide, l'enjeu est double. Elle doit faire entendre sa voix et résoudre l'énigme pour sortir de ce monde. Dans cet avant-dernier tome, préparez-vous à suivre Mikki dans une traque haletante. Série jeunesse totalement connectée avec son temps, Mikki nous emporte dans une aventure abracadabrante et espiègle, aux frontières du réel, qui aborde en filigrane la question de la santé mentale des plus jeunes.

Par Stéphane Betbeder, Paul Frichet
Chez Glénat

|

Auteur

Stéphane Betbeder, Paul Frichet

Editeur

Glénat

Genre

Science-fiction, heroic fantas

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La révolte des Ombres par Stéphane Betbeder, Paul Frichet

Commenter ce livre

 

La révolte des Ombres

Stéphane Betbeder, Paul Frichet

Paru le 06/05/2026

48 pages

Glénat

12,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782344070505
9782344070505
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Après Grasset, où aller ? 4000 éditeurs indépendants prêts à accueillir les auteurs Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.