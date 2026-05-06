La révolte des Ombres

Pour vaincre ses peurs, elle doit affronter son ombre. Cinq enfants - dont le point commun est d'avoir des troubles du comportement - ont été sélectionnés pour participer à un programme révolutionnaire : le Protocole Mortelente. Chacun se retrouve projeté dans un monde plus vrai que nature dont l'objectif est simple : sortir. Pour y parvenir, il devra affronter ses propres peurs. Mikki souffre de timidité, à tel point qu'elle en a perdu la voix. Propulsée à travers divers mondes, elle atterrit cette fois au coeur d'une étrange cité fantomatique. Ici les ombres font la loi et traquent les habitants pour les réduire en esclavage. Mikki finit par être capturée. Pour la délivrer, Super Héros des Cavernes et Traceur, ses deux amis, vont grossir les rangs d'un groupe de farfelus en mission sauvetage. Mikki parviendra-t-elle à reconquérir son ombre et, à l'aide de ses compagnons d'aventures, à libérer les habitants ? Pour la jeune fille timide, l'enjeu est double. Elle doit faire entendre sa voix et résoudre l'énigme pour sortir de ce monde. Dans cet avant-dernier tome, préparez-vous à suivre Mikki dans une traque haletante. Série jeunesse totalement connectée avec son temps, Mikki nous emporte dans une aventure abracadabrante et espiègle, aux frontières du réel, qui aborde en filigrane la question de la santé mentale des plus jeunes.