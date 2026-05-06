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#Polar

Le couteau des sables

Minos Efstathiadis

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Une nuit d'automne, un homme s'effondre sur les pavés de Montmartre. Dépêchée sur les lieux, la police découvre le cadavre de Gunnar Richter, un entrepreneur d'origine allemande, poignardé avec une arme mystérieuse et introuvable. Théodore, le fils du défunt, engage le détective privé Chris Papas pour l'aider à rapatrier le corps de son père en Grèce, où ce dernier souhaitait être inhumé. Là-bas, dans le cimetière d'un petit village, Papas trouve une vieille carte qui semble vouloir le conduire plus loin, aux confins du désert du Kalahari. C'est alors que Théodore disparaît à son tour... Polar trépidant, roman d'aventures et de voyages, Le Couteau des sables est une plongée fascinante dans les mécanismes d'une vengeance aux multiples visages.

Par Minos Efstathiadis
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

Minos Efstathiadis

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Romans noirs

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Le couteau des sables

Minos Efstathiadis trad. Lucile Arnoux-Farnoux

Paru le 06/05/2026

224 pages

Actes Sud Editions

8,20 €

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