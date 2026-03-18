Une immersion dans la justice.

Une magistrate au bord de l'abîme.

Un polar intime et hanté.

Lorsqu'un enfant est retrouvé assassiné dans une zone pavillonnaire de Melun, la vice-procureure Maxime Saint-Clair prend la direction de l'enquête. Trop investie, trop entière, elle s'y jette comme on tombe dans le vide : la tête la première. Alors que ses certitudes se fissurent, la frontière entre raison et obsession se brouille. Car si l'horreur fait partie de son quotidien, le regard sans vie d'Amadeo réveille en elle une blessure d'enfance qu'elle croyait ensevelie. Pourtant, elle se l'est promis : elle ira au bout de l'enquête, quitte à s'en déchirer le cœur.