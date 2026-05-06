Une souris pète les plombs dans un labo à Boston, un ancien juriste de soixante-dix ans se tire une balle dans la tête à Paris, un homme de soixante-dix-sept ans ouvre le feu dans le rayon enfants d'Ikea dans le Massachusetts, un résident d'une maison de retraite à Hull, en Angleterre, poignarde quatre de ses voisins de chambre. L'équipe des scientifiques de Re-cognize est sous le choc : ils faisaient tous partie d'un essai clinique sur un médicament très prometteur contre alzheimer. Tout comme deux mille autres personnes... Après L'Epidémie, roman glaçant qui décortiquait le basculement d'une société vers le totalitarisme, Ericsdotter fait de nouveau preuve d'une originalité terrifiante dans ce thriller insidieux qui interroge l'époque et ses dérives.