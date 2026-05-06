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Man Ray

Ray Man

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Figure de la peinture moderne, du cinéma et de la photographie d'avant-garde, Man Ray (1890-1976) est un artiste américain des mouvements dadaïste et surréaliste. Dès son arrivée à Paris en 1921, parallèlement à la photographie de mode qui le fera connaître du grand public et aux portraits d'artistes, il poursuit des expérimentations variées comme la solarisation, l'épreuve négative ou la photographie sans appareil. A cette dernière invention, il laissera son nom : le rayogramme.

Par Ray Man
Chez Actes Sud Editions

|

Auteur

Ray Man

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Photographes

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Man Ray

Ray Man

Paru le 06/05/2026

144 pages

Actes Sud Editions

14,50 €

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Scannez le code barre 9782330218874
9782330218874
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