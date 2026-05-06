Figure de la peinture moderne, du cinéma et de la photographie d'avant-garde, Man Ray (1890-1976) est un artiste américain des mouvements dadaïste et surréaliste. Dès son arrivée à Paris en 1921, parallèlement à la photographie de mode qui le fera connaître du grand public et aux portraits d'artistes, il poursuit des expérimentations variées comme la solarisation, l'épreuve négative ou la photographie sans appareil. A cette dernière invention, il laissera son nom : le rayogramme.