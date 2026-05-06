Guide Croisière Sur La Saône Et Le Rhône 2026/2027 Carnet Petit Futé

NOUVELLE EDITION - Le guide essentiel pour découvrir une CROISIERE SUR LA SAÔNE ET LE RHÔNE Entre villages de pierre dorée, villes d'art et berges paisibles, la Saône et le Rhône tracent un voyage à taille humaine, riche en culture et en nature. Ce carnet de voyage vous accompagne de Lyon à Avignon, entre visite, gastronomie locale et haltes pleines de caractère. Une parenthèse idéale pour ceux qui aiment l'histoire vivante, les expériences locales et les bons plans bien trouvés. Actualisé par nos experts Petit Futé, ce guide vous propose d'explorer CROISIERE SUR LA SAÔNE ET LE RHÔNE : - Des circuits à travers les vignobles de Bourgogne, Lyon, la Vallée du Rhône et Avignon : des itinéraires variés entre quais animés, villages, île secrète et paysages de nature propices à la découverte. - Un regard historique et culturel : repères sur les grandes étapes du fleuve, patrimoine, traditions, marchés et musées pour donner du sens à chaque visite. - Des cartes, des adresses futées et nos coups de coeur : cartes claires, restaurants, balades, lieux discrets et idées pour profiter du voyage sans perdre de temps. Un guide pensé pour les voyageurs exigeants, curieux d'histoire, de culture et d'escales urbaines, signé Petit Futé.