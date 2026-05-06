Orthèses de la main et du poignet

Toute pathologie ou traumatisme de la main et du poignet requiert une attention particulière des intervenants dans leur prise en charge. La chirurgie de la main est techniquement exigeante et le rétablissement de la fonction nécessite une rééducation bien conduite tenant compte des choix opératoires du chirurgien. Les orthèses constituent un complément indispensable à la rééducation pour protéger maintenir une position permettre l'auto-rééducation ou encore améliorer la fonction de ce précieux organe. Micheline Isel kinésithérapeute-orthésiste a développé une expertise dans ces deux domaines grâce à l'activité chirurgicale des Professeurs Michon et Merle au CHU de Nancy puis à l'Institut européen de la main de Nancy et Luxembourg ; ce livre s'inscrit dans sa volonté de partager ses connaissances avec son équipe. Face à l'évolution des matériaux orthétiques aux innovations mises en place par une équipe chirurgicale de pointe et aux protocoles de rééducation en recherche de toujours plus d'efficacité Laurence Munaut propose avec cette deuxième édition une actualisation complète de l'ouvrage afin de concevoir et de créer la meilleure orthèse possible selon la pathologie traitée puis d'instaurer les protocoles de rééducation efficaces sans remettre en cause les réparations tissulaires. Ce livre s'adresse à tous les professionnels concernés par le sujet : orthésistes kinésithérapeutes ergothérapeutes et chirurgiens de la main. Laurence Munaut est kinésithérapeute diplômée de l'UCL (Belgique). Spécialisée en rééducation de la main et de son appareillage elle est également diplômée en Rééducation et appareillage en chirurgie de la main (DIU de Grenoble 2021). Elle est en outre membre de la Société française de Rééducation de la main de la Société des thérapeutes belges de la main ainsi que de la Société scientifique de formation en rééducation de Mons en Belgique. Micheline Isel est kinésithérapeute-orthésiste. Ayant exercé des fonctions au sein de l'UGCAM de Nancy à l'hôpital Jeanne d'Arc elle a créé son propre cabinet d'orthèses à l'Institut européen de la main de Nancy et du Luxembourg. Michel Merle est Professeur émérite des universités à la faculté de médecine de Nancy et ancien chef de service de Chirurgie plastique et reconstructrice de l'appareil locomoteur au CHU de Nancy. Il a exercé à l'Institut européen de la main de Luxembourg qu'il a fondé au sein de l'hôpital Kirchberg (groupe Hôpitaux Robert Schuman) de Luxembourg.