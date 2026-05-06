Plus jamais sans moi

Constance, brillante avocate, a obtenu le poste dont elle rêvait dans un cabinet d'élite. Pourtant, à l'approche de la quarantaine, elle se sent fragile, peu sûre d'elle. Très amoureuse de Lucas, elle attend depuis des mois que celui-ci quitte sa femme. Son contrat tout juste signé, Constance découvre qu'elle doit effectuer une période d'essai d'un genre... peu conventionnel ! Soutenue par ses amis, elle accepte de s'écarter dangereusement de sa zone de confort. Et si cette expérience bouleversait à tout jamais son regard sur la vie ?