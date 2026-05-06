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#Roman francophone

Plus jamais sans moi

Maud Ankaoua

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Constance, brillante avocate, a obtenu le poste dont elle rêvait dans un cabinet d'élite. Pourtant, à l'approche de la quarantaine, elle se sent fragile, peu sûre d'elle. Très amoureuse de Lucas, elle attend depuis des mois que celui-ci quitte sa femme. Son contrat tout juste signé, Constance découvre qu'elle doit effectuer une période d'essai d'un genre... peu conventionnel ! Soutenue par ses amis, elle accepte de s'écarter dangereusement de sa zone de confort. Et si cette expérience bouleversait à tout jamais son regard sur la vie ?

Par Maud Ankaoua
Chez J'ai lu

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Auteur

Maud Ankaoua

Editeur

J'ai lu

Genre

Littérature française

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Plus jamais sans moi

Maud Ankaoua

Paru le 06/05/2026

384 pages

J'ai lu

9,90 €

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Scannez le code barre 9782290442371
9782290442371
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