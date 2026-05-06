Clamser à Tataouine

Le narrateur est un jeune marginal qui n'a jamais cherché à s'intégrer. Ce qui ne l'empêche pas de trouver plus commode de rejeter l'entière responsabilité de son ratage sur la société. Et il compte bien lui faire salement payer l'addition de sa défaite. Son plan ? S'immiscer dans toutes les classes sociales pour dénicher chaque fois une figure représentative de cette société détestée. Et la tuer. En écrivant le roman de ce monstre moderne diaboliquement pervers, provocateur et gouailleur, Raphaël Quenard entraîne le lecteur dans une épopée macabre mâtinée d'un humour noir très grinçant.