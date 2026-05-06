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#Roman francophone

Clamser à Tataouine

Raphaël Quenard

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Le narrateur est un jeune marginal qui n'a jamais cherché à s'intégrer. Ce qui ne l'empêche pas de trouver plus commode de rejeter l'entière responsabilité de son ratage sur la société. Et il compte bien lui faire salement payer l'addition de sa défaite. Son plan ? S'immiscer dans toutes les classes sociales pour dénicher chaque fois une figure représentative de cette société détestée. Et la tuer. En écrivant le roman de ce monstre moderne diaboliquement pervers, provocateur et gouailleur, Raphaël Quenard entraîne le lecteur dans une épopée macabre mâtinée d'un humour noir très grinçant.

Par Raphaël Quenard
Chez J'ai lu

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Auteur

Raphaël Quenard

Editeur

J'ai lu

Genre

Littérature française

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Clamser à Tataouine

Raphaël Quenard

Paru le 06/05/2026

220 pages

J'ai lu

8,90 €

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