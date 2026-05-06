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#Roman francophone

Le carnet de lady Rebecca

Felicia Kingsley

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Brillante étudiante en égyptologie, Rebecca Sheridan est passionnée par la période de la Régence. Le jour où elle assiste au Regency Revival, l'événement incontournable pour les amateurs de cette époque, l'inimaginable se produit : elle se retrouve projetée dans le Londres de 1816. Désormais, elle est lady Rebecca, une jeune aristocrate qui se prépare à faire ses débuts dans la haute société. Bals fastueux, thés mondains et promenades à Hyde Park rythment son quotidien. Mais alors que Rebecca aspire à rencontrer son Mr Darcy, c'est l'homme le moins recommandable de Londres, Reedlan Knox, qui s'intéresse à elle. Entre scandales, complots et secrets, elle découvre un monde plein de surprises et de dangers, où les apparences sont souvent trompeuses...

Par Felicia Kingsley
Chez J'ai lu

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Auteur

Felicia Kingsley

Editeur

J'ai lu

Genre

Littérature Italienne

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Le carnet de lady Rebecca

Felicia Kingsley trad. Liliane Guillard

Paru le 06/05/2026

736 pages

J'ai lu

9,50 €

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