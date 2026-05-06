Sagas & sable d'os

Ca y est : la vie de mercenaire débute enfin pour Viv et, avec elle, la gloire, la fortune... et le danger. Mais les choses ne se passent pas comme prévu pour la jeune orc, confiante à l'excès. A la suite d'un terrible accident, son équipe l'abandonne à Grise, une ville paisible, peut-être trop. Morose et désoeuvrée, Viv rentre par hasard dans une librairie... qui va changer à jamais le cours de son existence. Et lorsqu'un mystérieux homme grisâtre fait son apparition et met en danger ses nouveaux amis, la jeune femme doit prendre des décisions bien difficiles.