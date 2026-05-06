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Sagas & sable d'os

Travis Baldree

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Ca y est : la vie de mercenaire débute enfin pour Viv et, avec elle, la gloire, la fortune... et le danger. Mais les choses ne se passent pas comme prévu pour la jeune orc, confiante à l'excès. A la suite d'un terrible accident, son équipe l'abandonne à Grise, une ville paisible, peut-être trop. Morose et désoeuvrée, Viv rentre par hasard dans une librairie... qui va changer à jamais le cours de son existence. Et lorsqu'un mystérieux homme grisâtre fait son apparition et met en danger ses nouveaux amis, la jeune femme doit prendre des décisions bien difficiles.

Par Travis Baldree
Chez J'ai lu

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Auteur

Travis Baldree

Editeur

J'ai lu

Genre

Fantasy

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Sagas & sable d'os

Travis Baldree trad. Stéphanie Chaptal

Paru le 06/05/2026

416 pages

J'ai lu

9,20 €

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