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Le rêve de Marc Aurèle

Frédéric Lenoir

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Et si le stoïcisme était la philosophie à adopter pour mieux vivre au xxi ? siècle ? Dans ce livre, Frédéric Lenoir nous dresse le portrait de Marc Aurèle, qui vécut au ii ? siècle et fut le dirigeant de l'un des plus grands empires de tous les temps. Formé au stoïcisme dès son plus jeune âge, il sut conserver sa sérénité au milieu du tumulte des guerres, des trahisons, des épidémies ou des catastrophes naturelles qui secouèrent son règne. L'empereur philosophe a couché ses réflexions dans ses Pensées pour moi-même, qui est aujourd'hui encore parmi les ouvrages de philosophie les plus lus au monde. A travers la vie de l'empereur et son oeuvre, Frédéric Lenoir nous fait découvrir les grandes clés de la pensée stoïcienne : l'univers est tel un grand être vivant où tout est interdépendant ; le bien et le mal n'existent que dans l'intention morale et non dans les événements extérieurs ; la liberté et la joie résident dans l'acceptation aimante de notre destin ; ce n'est pas la réalité qui nous rend heureux ou malheureux, mais la représentation que nous en avons ; la poursuite du bonheur individuel doit toujours être reliée au souci du bien commun... Autant de thèmes qui répondent aux questions essentielles que nous nous posons sur le sens de la vie et sur la possibilité de conserver la paix intérieure dans un monde troublé.

Par Frédéric Lenoir
Chez J'ai lu

|

Auteur

Frédéric Lenoir

Editeur

J'ai lu

Genre

Ouvrages généraux

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Le rêve de Marc Aurèle

Frédéric Lenoir

Paru le 06/05/2026

288 pages

J'ai lu

8,90 €

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