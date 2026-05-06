Règlement de sécurité incendie ERP avec historique des versions

Depuis sa parution le 25 juin 1980, le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) a fait l'objet de 115 modifications. Le chapitre du Code de la construction et de l'habitation (CCH) traitant des ERP a, quant à lui, été modifié à 18 reprises. Dans cette 4e édition, 17 textes viennent compléter l'ouvrage et concernent notamment les exigences fonctionnelles, les nouveaux articles CH et GZ, sans oublier les dernières modifications introduites par l'arrêté du 19 février 2026 qui fixe de nouvelles dispositions générales relatives au développement de la construction biosourcée utilisant des matériaux combustibles. L'accès aux versions antérieures du règlement est essentiel dans le cadre des opérations de contrôle technique, des interventions avant travaux ou des missions d'expertise, dès lors que les bâtiments existants restent soumis aux exigences réglementaires en vigueur à la date de leur construction. Cet ouvrage de référence propose ainsi un regroupement inédit et exhaustif des 115 versions du règlement applicables depuis 1980. Il rassemble les versions successives de chaque article du règlement du CCH, ainsi que les instructions techniques publiées en annexe. L'ensemble représente plus de 1 545 articles en vigueur, soit près de 3 385 versions d'articles, offrant un accès facilité à des textes parfois difficiles à retrouver et permettant une comparaison précise de leurs évolutions dans le temps. Chaque version d'article est précédée d'un tableau récapitulatif indiquant la référence du texte officiel l'ayant introduite ou modifiée, sa date d'entrée en vigueur et sa date de fin d'application éventuelle. Tous les établissements, quels que soient leur type et leur catégorie, sont pris en compte, y compris les établissements spéciaux et les nouvelles dispositions techniques applicables aux centres de rétention administrative. Cette édition "expert" du règlement incendie s'adresse en particulier aux acteurs de la construction chargés d'appliquer les règles - maîtres d'ouvrage, exploitants, concepteurs, maîtres d'oeuvre, bureaux d'études, architectes, entreprises - ainsi qu'à ceux qui doivent évaluer la conformité des bâtiments - contrôleurs et vérificateurs techniques, experts, coordinateurs SSI, autorités administratives, services de sécurité et membres des commissions de sécurité.