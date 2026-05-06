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#Roman francophone

L'ange de Marchmont Hall

Lucinda Riley

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Trente ans ont passé depuis que Greta a quitté Marchmont Hall, magnifique demeure nichée dans les collines du Monmouthshire. Lorsqu'elle y retourne pour Noël, sur l'invitation de son vieil ami David Marchmont, elle n'a plus aucun souvenir de la maison - conséquence de l'accident tragique qui a effacé de sa mémoire plus de vingt ans de sa vie. Tout bascule quand elle trébuche sur une tombe lors d'une promenade dans le parc enneigé. L'inscription érodée lui indique qu'un petit garçon y est enterré. Cette découverte bouleversante réveille soudain son passé. Avec l'aide de David, pas à pas, elle tente de reconstruire non seulement sa propre histoire, mais aussi celle de sa fille, Cheska... Epoustouflant, captivant, magnifiquement écrit et extrêmement prenant. Lancashire Evening Post. Traduit de l'anglais (Irlande) par Marie-Axelle de La Rochefoucauld.

Par Lucinda Riley
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Lucinda Riley

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature anglo-saxonne

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L'ange de Marchmont Hall

Lucinda Riley trad. Marie-Axelle de La Rochefoucauld

Paru le 06/05/2026

768 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

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