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Le roman d'un roi

Christophe Ayad, Frédéric Bobin

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Il semble plus à l'aise sur un jet-ski que sur son trône, a été plus assidu en boîte de nuit qu'en stage à la Commission européenne et préfère sa liberté aux cages du palais royal. Mohammed VI est un roi ambigu, souvent absent, qui a hérité de son père Hassan II un pouvoir sans partage. Ce "roi des pauvres" riche à milliards, ce fêtard qui aime privatiser les palaces à Paris pour des soirées géantes jouit de son statut de "commandeur des croyants" et a su renforcer la place du Maroc sur la scène diplomatique. Mais depuis quelques années, sa santé alimente une atmosphère de fin de règne. Aussi avenant dans l'intimité que silencieux et impénétrable en public, Mohammed VI, à 62 ans, demeure secret, exerçant ses responsabilités de manière intermittente. Sa vie privée, elle, reste un tabou. Enquêter sur la monarchie au Maroc, c'est enquêter sur le roi, sa personne comme son pouvoir. Les deux auteurs, journalistes au Monde, ont interviewé des dizaines de responsables marocains et français. La plupart ont demandé de respecter leur anonymat. Car la crainte reste de mise. Le Maroc est à l'image du Palais : chacun y fait ce qu'il veut mais l'important est de ne pas en parler. Saga de l'été, où tout est vrai, Le roman d'un roi, fruit d'une enquête fouillée dans les entrailles de la monarchie marocaine, initialement publiée dans une série remarquée du Monde, se lit avec délectation.

Par Christophe Ayad, Frédéric Bobin
Chez Grasset & Fasquelle

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Auteur

Christophe Ayad, Frédéric Bobin

Editeur

Grasset & Fasquelle

Genre

Maroc

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Le roman d'un roi

Christophe Ayad, Frédéric Bobin

Paru le 06/05/2026

180 pages

Grasset & Fasquelle

19,00 €

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