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#Roman francophone

Jouer l'amant

Sarah Biasini

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"Il est délicieux d'être une femme épanouie, qui a passé son après-midi à exulter. J'y crois. Oublier que je suis célibataire, déçue par certains hommes, ne pouvant compter que sur moi-même pour avoir du plaisir. Je suis toute à ce que je viens de vivre. Je n'ai rien à dire mais derrière ma bouche close, je hurle au public face à moi : Regardez une femme libre, appuyez-vous sur moi, je ne fais pas si peur que ça. Mon mari est là, à côté de moi, et vous ne savez pas combien je l'aime. Vous ne savez pas ce qui se passe entre nous, depuis combien de temps. Nous allons vous le raconter".

Par Sarah Biasini
Chez Stock

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Auteur

Sarah Biasini

Editeur

Stock

Genre

Littérature française

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Jouer l'amant

Sarah Biasini

Paru le 06/05/2026

192 pages

Stock

19,00 €

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