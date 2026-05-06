Jouer l'amant

"Il est délicieux d'être une femme épanouie, qui a passé son après-midi à exulter. J'y crois. Oublier que je suis célibataire, déçue par certains hommes, ne pouvant compter que sur moi-même pour avoir du plaisir. Je suis toute à ce que je viens de vivre. Je n'ai rien à dire mais derrière ma bouche close, je hurle au public face à moi : Regardez une femme libre, appuyez-vous sur moi, je ne fais pas si peur que ça. Mon mari est là, à côté de moi, et vous ne savez pas combien je l'aime. Vous ne savez pas ce qui se passe entre nous, depuis combien de temps. Nous allons vous le raconter".
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