Mother's contract marriage

Un étui en carton souple avec fabrication spéciale contenant le livre et 4 ex-libris. Ayant toujours vécu dans les bas quartiers, la petite Lyrica a connu son lot d'épreuves. Elle travaille dur pour payer le loyer du taudis qu'elle partage avec sa mère alcoolique et violente. Jusqu'au jour où cette dernière se réveille en hurlant d'un cauchemar si épouvantable qu'elle s'en trouve complètement changée. Elle est désormais aimante, souriante et bientôt... fiancée avec l'Empereur ?