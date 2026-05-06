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Mother's contract marriage

Choo hye Yeong, Choo Hye Yeon

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Un étui en carton souple avec fabrication spéciale contenant le livre et 4 ex-libris. Ayant toujours vécu dans les bas quartiers, la petite Lyrica a connu son lot d'épreuves. Elle travaille dur pour payer le loyer du taudis qu'elle partage avec sa mère alcoolique et violente. Jusqu'au jour où cette dernière se réveille en hurlant d'un cauchemar si épouvantable qu'elle s'en trouve complètement changée. Elle est désormais aimante, souriante et bientôt... fiancée avec l'Empereur ?

Par Choo hye Yeong, Choo Hye Yeon
Chez Albin Michel

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Auteur

Choo hye Yeong, Choo Hye Yeon

Editeur

Albin Michel

Genre

Manhwa

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Mother's contract marriage

Choo hye Yeong, Choo Hye Yeon trad. Adèle Grosperrin

Paru le 13/05/2026

256 pages

Albin Michel

22,90 €

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Scannez le code barre 9782226509659
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