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#Roman étranger

Celle que tu vois

Catherine Prasifka

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Tu as sept ans le jour où un ordinateur est installé dans ton salon. C'est la promesse de divertissement sans limites. Tu es fascinée. Mais à mesure que tu grandis et que tu t'enfonces dans l'immensité d'Internet, ton malaise devient palpable. A l'adolescence, alors que tu découvres ton propre corps et les premières amours, certaines images te donnent la nausée. Tu t'efforces de jouer le jeu, de te conformer à ce que les autres attendent de toi. Jusqu'à te perdre et ne plus ressentir que le vide. A la fois violent et tendre, Celle que tu vois est un roman initiatique saisissant sur l'estime de soi et le rapport au corps à l'ère numérique. Catherine Prasifka fait le portrait troublant de justesse d'une génération qui grandit avec les écrans, celui de la fraîcheur adolescente qui s'y abîme, mais finit par triompher.

Par Catherine Prasifka
Chez Editions Denoël

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Auteur

Catherine Prasifka

Editeur

Editions Denoël

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Celle que tu vois

Catherine Prasifka trad. Laetitia Devaux

Paru le 06/05/2026

320 pages

Editions Denoël

22,00 €

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