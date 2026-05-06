Tu as sept ans le jour où un ordinateur est installé dans ton salon. C'est la promesse de divertissement sans limites. Tu es fascinée. Mais à mesure que tu grandis et que tu t'enfonces dans l'immensité d'Internet, ton malaise devient palpable. A l'adolescence, alors que tu découvres ton propre corps et les premières amours, certaines images te donnent la nausée. Tu t'efforces de jouer le jeu, de te conformer à ce que les autres attendent de toi. Jusqu'à te perdre et ne plus ressentir que le vide. A la fois violent et tendre, Celle que tu vois est un roman initiatique saisissant sur l'estime de soi et le rapport au corps à l'ère numérique. Catherine Prasifka fait le portrait troublant de justesse d'une génération qui grandit avec les écrans, celui de la fraîcheur adolescente qui s'y abîme, mais finit par triompher.