A l'occasion du centenaire de Marilyn Monroe, Catherine Deneuve et le collectionneur Sébastien Cauchon rendent hommage à celle qui demeure la plus grande star du XXe siècle. Dans Marilyn Chérie, Catherine Deneuve porte un regard libre, tendre et très personnel sur les photographies de celle qu'elle considère comme "la plus belle image jamais vue sur un écran". A partir d'un ensemble exceptionnel de photographies - dont certaines inédites - se dessine un portrait sensible de la star : son charme, son intelligence, ses paradoxes, son courage, mais aussi ce mystère que l'image ne peut entièrement saisir.