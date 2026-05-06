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#Roman francophone

D'autres printemps

Virginie Grimaldi

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Flora vient de voir son plus grand rêve s'effondrer. Pourtant, quand on l'appelle au chevet de sa grand-mère, elle envoie tout valser pour la retrouver. A son arrivée, Line, quatre-vingt-dix printemps, a une requête des plus surprenantes : Flora doit l'arracher à l'hôpital pour la conduire dans un petit village de Toscane. Pourquoi là-bas ? Personne ne lui connaît d'attaches en Italie. Flora hésite, mais Line insiste : c'est sa dernière volonté. Alors, au matin, elles fuguent. Embarquée dans un road trip insolite, Flora ignore la vraie raison de ce voyage et l'ampleur du secret qu'elle s'apprête à découvrir. L'une roule vers son passé, l'autre vers son avenir : grand-mère et petite-fille ont des choses à se dire. Elles n'imaginent rien de ce qui les attend au bout du chemin, là où l'histoire a commencé.

Par Virginie Grimaldi
Chez Flammarion

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Auteur

Virginie Grimaldi

Editeur

Flammarion

Genre

Littérature française

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D'autres printemps

Virginie Grimaldi

Paru le 06/05/2026

350 pages

Flammarion

20,90 €

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Scannez le code barre 9782080510655
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