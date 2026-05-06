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#Roman étranger

A deux pas du paradis

James Frey

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On ne saurait rêver petite ville plus enchanteresse, plus sûre et plus parfaite que New Bethlehem, dans le Connecticut. Au sein de ce repaire de nantis aux propriétés luxueuses dominant des pelouses impeccables et des haies minutieusement taillées, les meilleures amies Devon et Belle ont tout : des maris aux affaires enviables, la beauté, l'argent, le statut social. Mais elles veulent plus. Vibrer. Se sentir vivantes. Leur idée pour pallier l'ennui ? Une soirée échangiste à laquelle elles convient d'autres couples de l'élite de New Bethlehem - dont un ancien quarterback de la NFL et un entraîneur de hockey très à leur goût. Une nuit sulfureuse, de dangereuses liaisons, de multiples trahisons. Puis le meurtre. Entre splendeur et décadence, la vie en vase clos de ces privilégiés semble, comme un piège, se refermer sur eux. Dans ce roman piquant et haletant, James Frey prend plaisir à écorcher le vernis soigneusement lustré du monde des ultrariches, où l'argent peut tout acheter, mais aussi tout ruiner.

Par James Frey
Chez Flammarion

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Auteur

James Frey

Editeur

Flammarion

Genre

Littérature anglo-saxonne

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A deux pas du paradis

James Frey trad. Diniz Galhos

Paru le 06/05/2026

340 pages

Flammarion

23,00 €

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