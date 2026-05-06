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Cap sur la confiance

Maud Fontenoy, Alix Lefief-Delcourt

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Et si tu apprenais à croire en toi, vraiment ? Douter de soi, cela arrive à tout le monde, même aux plus grandes aventurières ! Maud Fontenoy, navigatrice hors du commun, te partage son expérience et ses conseils pour renforcer ta confiance, apprendre à te connaître, à t'affirmer et à oser avancer... même quand tu crois que le vent souffle fort contre toi ! Un ouvrage de 128 pages, décomposé en 10 chapitres, avec des conseils pratiques, des outils concrets, et une bonne dose d'humour, parfaits pour les pré-ados.

Par Maud Fontenoy, Alix Lefief-Delcourt
Chez Larousse

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Auteur

Maud Fontenoy, Alix Lefief-Delcourt

Editeur

Larousse

Genre

Santé, psychologie

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Cap sur la confiance

Maud Fontenoy, Alix Lefief-Delcourt

Paru le 06/05/2026

128 pages

Larousse

14,99 €

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Scannez le code barre 9782036064348
9782036064348
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