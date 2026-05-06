Cap sur la confiance

Et si tu apprenais à croire en toi, vraiment ? Douter de soi, cela arrive à tout le monde, même aux plus grandes aventurières ! Maud Fontenoy, navigatrice hors du commun, te partage son expérience et ses conseils pour renforcer ta confiance, apprendre à te connaître, à t'affirmer et à oser avancer... même quand tu crois que le vent souffle fort contre toi ! Un ouvrage de 128 pages, décomposé en 10 chapitres, avec des conseils pratiques, des outils concrets, et une bonne dose d'humour, parfaits pour les pré-ados.