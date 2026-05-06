Parce que tu es formidable

Un recueil d'histoires inspirantes pour avoir confiance en soi ! Des histoires aux messages positifs portées par des personnages forts, pour que l'enfant découvre que lui aussi est fantastique. - Au début de chaque histoire, une introduction sur la personnalité du héros/de l'héroïne. - Une mise en exergue des valeurs et des actions positives. - Des questions à la fin de chaque histoire pour inciter à la réflexion et ouvrir le dialogue. Contient : - Hercule : L'histoire du film - Le Roi Lion : Les qualités d'un roi - Mulan : Le tournoi des cours impériales - Zootopie : L'histoire du film - Rebelle : Un défi pour Merida Dès 3 ans.