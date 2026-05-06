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#Album jeunesse

Parce que tu es formidable

Disney

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Un recueil d'histoires inspirantes pour avoir confiance en soi ! Des histoires aux messages positifs portées par des personnages forts, pour que l'enfant découvre que lui aussi est fantastique. - Au début de chaque histoire, une introduction sur la personnalité du héros/de l'héroïne. - Une mise en exergue des valeurs et des actions positives. - Des questions à la fin de chaque histoire pour inciter à la réflexion et ouvrir le dialogue. Contient : - Hercule : L'histoire du film - Le Roi Lion : Les qualités d'un roi - Mulan : Le tournoi des cours impériales - Zootopie : L'histoire du film - Rebelle : Un défi pour Merida Dès 3 ans.

Par Disney
Chez Hachette

|

Auteur

Disney

Editeur

Hachette

Genre

Films Disney

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Parce que tu es formidable

Disney

Paru le 06/05/2026

128 pages

Hachette

9,95 €

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Scannez le code barre 9782017367840
9782017367840
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