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Yaourt grec

Dina Nikolaou

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DINA NIKOLAOU VOUS PRESENTE LE YAOURT GREC COMME VOUS NE L'AVEZ JAMAIS CUISINE. Crémeux, frais, dense et incroyablement onctueux, il est l'un des ingrédients les plus précieux de la cuisine grecque. Dans ce livre, la cheffe d'Evi Evane et ambassadrice de la cuisine grecque place le yaourt au centre de recettes salées et sucrées qui réinventent votre façon de cuisiner au quotidien. Tzatzikis traditionnel et à la betterave, Salade tiède de poulpe au yaourt citronné et câpres de Santorin, Bar rôti au four, légumes verts citronnés, sauce au yaourt, Agneau confit au yaourt, ail noir et miel de thym, Pâtes fraîches à la crème de yaourt, citron et basilic, Baklava glacé à la crème de yaourt et fraises, Poires pochées au vin rouge, mousse de yaourt à la vanille, Koulourakia, petits biscuits à la vanille au yaourt... Chaque recette a été pensée pour être simple à réaliser, pleine de caractère et portée par la fraîcheur unique du yaourt grec.

Par Dina Nikolaou
Chez Hachette

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Auteur

Dina Nikolaou

Editeur

Hachette

Genre

Fromage

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Yaourt grec

Dina Nikolaou

Paru le 06/05/2026

160 pages

Hachette

19,95 €

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Scannez le code barre 9782017364849
9782017364849
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