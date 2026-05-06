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Italie

Hachette, Disney Collectif

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Bruschettas au provolone fumé et fleurs de courgette, crostinis au prosciutto, pizza aux 4 tomates, linguine alle vongole, trofie au poulpe, risotto à la milanaise, polenta crémeuse aux olives vertes, soupe d'artichauts, minestrone, parmigiana, focaccia à la tomate et à l'origan, osso buco à la milanaise, maquereaux marinés, tiramisu au limoncello, panettone... Retrouvez dans ce livre des recettes authentiques et savoureuses tout droit venues d'Italie ! Des condiments, conserves et sauces aux desserts, en passant par les antipasti, les plats de pâtes, les risottos ou encore les pains, (re)découvrez le bonheur simple des tables italiennes. Apprenez à varier les plaisirs de cette cuisine ensoleillée, colorée et conviviale. Dans cet ouvrage, vous trouverez aussi des recettes de cocktails pour profiter des aperitivos de Milan sans oublier les recettes de boissons chaudes à base de café. FAITES ENTRER TOUTE L'ITALIE DANS VOTRE CUISINE ! Illustrations : Agathe Troussel

Par Hachette, Disney Collectif
Chez Hachette

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Auteur

Hachette, Disney Collectif

Editeur

Hachette

Genre

Cuisine Italienne

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Italie

Hachette, Disney Collectif

Paru le 06/05/2026

384 pages

Hachette

19,95 €

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