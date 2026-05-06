"Je pense qu'il n'y a jamais trop de légumes dans nos vies et a fortiori dans nos assiettes. Comme toujours, j'ai imaginé des recettes simples, accessibles et idéales pour remettre les légumes au coeur de vos repas dans votre cuisine du quotidien". Vous n'en avez pas eu assez ? Natacha vous propose 75 nouvelles recettes végétales inédites. Linguine à la crème d'asperges citronnée, bourguignon de légumes, tarte salée à la courgette et au comté, burger de pois cassés, orzo crémeux au poireau, raviolis vapeur au chou, keftas de lentilles... Découvrez de nouvelles obsessions végétales autour de 18 légumes et 4 légumineuses. Les recettes sont toujours pensées pour plaire à tous les goûts et tous les palais. A vous de les tester, les modifier et vous les approprier. Vous ne verrez plus jamais les légumes de la même façon. Une véritable déclaration d'amour aux légumes qui vous plaira, que vous soyez végétarien, omnivore ou juste curieux. Par la créatrice de Free the pickle