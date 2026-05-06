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Mes jeux de vacances Stitch

Education Hachette, Adeline Pécout

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Des jeux pour réviser avec tes héros préférés ! Cet été, avec Lilo, Stitch et leurs amis, révise en t'amusant : - Des jeux variés, pour revoir les apprentissages de l'année : jeux de français (repérage et écriture de lettres et de mots), jeux de maths et de logique (relier des points pour former une suite de nombres, comparer des quantités), jeux d'observation (jeux de différences, d'intrus), jeux de graphisme... - Des grandes scènes Cherche et trouve, pour mettre en oeuvre les différentes compétences acquises, aiguiser son sens de l'observation, sa concentration et sa réflexion ; - Toutes les solutions en fin d'ouvrage.

Par Education Hachette, Adeline Pécout
Chez Hachette

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Auteur

Education Hachette, Adeline Pécout

Editeur

Hachette

Genre

Grande section

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Mes jeux de vacances Stitch

Education Hachette, Adeline Pécout

Paru le 06/05/2026

64 pages

Hachette

6,50 €

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Scannez le code barre 9782017362692
9782017362692
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