Mes jeux de vacances Stitch

Des jeux pour réviser avec tes héros préférés ! Cet été, avec Lilo, Stitch et leurs amis, révise en t'amusant : - Des jeux variés, pour revoir les apprentissages de l'année : jeux de français (repérage et écriture de lettres et de mots), jeux de maths et de logique (relier des points pour former une suite de nombres, comparer des quantités), jeux d'observation (jeux de différences, d'intrus), jeux de graphisme... - Des grandes scènes Cherche et trouve, pour mettre en oeuvre les différentes compétences acquises, aiguiser son sens de l'observation, sa concentration et sa réflexion ; - Toutes les solutions en fin d'ouvrage.