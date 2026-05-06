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Cahier de vacances Gabby et la maison magique

Clara Morena-Beuken

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Les Gabby Chats t'invitent à passer l'été avec eux dans ce cahier de vacances pour revoir de manière ludique les apprentissages de l'année de Grande Section ! Ce cahier vous propose : Des doubles pages qui débutent par une mise en situation des personnages grâce à une image du dessin animé, pour introduire le thème des activités ; Une question qui accompagne l'image d'entrée pour travailler le langage et le vocabulaire ; Des activités ludiques et variées en lecture, graphisme, écriture et maths ; Des doubles pages spéciales pour explorer le monde en compagnie d'un Gabby Chat dans la maison magique.

Par Clara Morena-Beuken
Chez Hachette

|

Auteur

Clara Morena-Beuken

Editeur

Hachette

Genre

Grande section

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Cahier de vacances Gabby et la maison magique

Clara Morena-Beuken

Paru le 06/05/2026

48 pages

Hachette

5,95 €

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Scannez le code barre 9782017362654
9782017362654
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