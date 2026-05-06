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Mon cahier de vacances Les Sisters

Alain Boyer, Elisabeth Raoul

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Plonge dans l'univers des Sisters pour réviser en t'amusant ! - 16 doubles pages thématiques pour revoir toutes les notions du programme de CM1 : de la lecture, de la compréhension de texte, des exercices d'écriture et des révisions ludiques en français, maths, histoire-géographie, anglais et sciences. - Des corrigés complets à la fin de l'ouvrage. En plus ! Un carnet de vacances " top secret " pour te présenter et raconter tes vacances. Des jeux, des bricolages et des recettes de cuisine.

Par Alain Boyer, Elisabeth Raoul
Chez Hachette

|

Auteur

Alain Boyer, Elisabeth Raoul

Editeur

Hachette

Genre

CM1

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Mon cahier de vacances Les Sisters

Alain Boyer, Elisabeth Raoul

Paru le 06/05/2026

48 pages

Hachette

5,95 €

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Scannez le code barre 9782017362593
9782017362593
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