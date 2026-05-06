Passeport toutes les matières du CM1 au CM2

Le n°1 des cahiers de vacances pour réviser tout le programme avec plaisir ! Bien réviser le nouveau programme - des exercices simples et variés dans toutes les matières - les rappels de cours indispensables - des jeux d'anglais - les corrigés détaillés + des conseils aux parentsUn cahier sympa pour le temps des vacances - des thèmes qui plaisent aux enfants - des activités et des jeux pour apprendre autrement - des étoiles-récompenses à coller après chaque révisionLa garantie Passeport - des cahiers de vacances écrits par des enseignants - des révisions conformes aux nouveaux programmes scolaires - l'essentiel pour bien réviser tout en s'amusant EN PLUS ! Un extrait de l'escape game Voyage infernal