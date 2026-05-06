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Passeport toutes les matières du CM1 au CM2

Claire Barthomeuf, Jacques Chanteux, Bernard Jenner

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Le n°1 des cahiers de vacances pour réviser tout le programme avec plaisir ! Bien réviser le nouveau programme - des exercices simples et variés dans toutes les matières - les rappels de cours indispensables - des jeux d'anglais - les corrigés détaillés + des conseils aux parentsUn cahier sympa pour le temps des vacances - des thèmes qui plaisent aux enfants - des activités et des jeux pour apprendre autrement - des étoiles-récompenses à coller après chaque révisionLa garantie Passeport - des cahiers de vacances écrits par des enseignants - des révisions conformes aux nouveaux programmes scolaires - l'essentiel pour bien réviser tout en s'amusant EN PLUS ! Un extrait de l'escape game Voyage infernal

Par Claire Barthomeuf, Jacques Chanteux, Bernard Jenner
Chez Hachette

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Auteur

Claire Barthomeuf, Jacques Chanteux, Bernard Jenner

Editeur

Hachette

Genre

CM1

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Passeport toutes les matières du CM1 au CM2

Claire Barthomeuf, Jacques Chanteux, Bernard Jenner

Paru le 06/05/2026

80 pages

Hachette

5,90 €

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Scannez le code barre 9782017362517
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