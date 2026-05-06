Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Imaginaire

Plumes de chaos

Kalypso Caldin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Elle pensait reprendre une vie normale. Spoiler : rien n'est normal quand le chaos vous colle à la peau. Trois mois après sa mystérieuse réapparition, Kendra tente de recoller les morceaux d'une vie dont elle ne se souvient plus. Elle s'accroche à une normalité fragile : des cours à l'université de Raven Hill, une colocataire, une sororité. Mais rien n'est ordinaire quand les trous de mémoire s'accompagnent de visions cauchemardesques et de phénomènes inexplicables. Au coeur de cette tourmente, Kendra rencontre Zel, un étudiant taciturne, garagiste à mi-temps, dont l'aura étrange semble défier les lois du réel. Entre eux, le courant passe immédiatement, comme si un lien les unissait, et il devient pour elle une lumière dans un quotidien désastreux. Mais le chaos n'est jamais loin. Il guette, il la veut. Et il fera tout pour la précipiter dans les ténèbres.

Par Kalypso Caldin
Chez Hachette

|

Auteur

Kalypso Caldin

Editeur

Hachette

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Plumes de chaos par Kalypso Caldin

Commenter ce livre

 

Plumes de chaos

Kalypso Caldin

Paru le 06/05/2026

416 pages

Hachette

8,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017348788
9782017348788
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Après Grasset, où aller ? 4000 éditeurs indépendants prêts à accueillir les auteurs Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.