Plumes de chaos

Elle pensait reprendre une vie normale. Spoiler : rien n'est normal quand le chaos vous colle à la peau. Trois mois après sa mystérieuse réapparition, Kendra tente de recoller les morceaux d'une vie dont elle ne se souvient plus. Elle s'accroche à une normalité fragile : des cours à l'université de Raven Hill, une colocataire, une sororité. Mais rien n'est ordinaire quand les trous de mémoire s'accompagnent de visions cauchemardesques et de phénomènes inexplicables. Au coeur de cette tourmente, Kendra rencontre Zel, un étudiant taciturne, garagiste à mi-temps, dont l'aura étrange semble défier les lois du réel. Entre eux, le courant passe immédiatement, comme si un lien les unissait, et il devient pour elle une lumière dans un quotidien désastreux. Mais le chaos n'est jamais loin. Il guette, il la veut. Et il fera tout pour la précipiter dans les ténèbres.