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#Roman jeunesse

Une alliance forcée

Olivier Gay

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Résumé Séparé de ses frères après une explosion, Mikey essaie d'échapper à un Méchazoïde, accompagné de Rod, un scientifique à qui il vient de sauver la vie. Grâce à son père, Rod pourrait convaincre Bishop, la femme qui les traque, d'arrêter de les pourchasser. Mais il réclame quelque chose à Mikey en échange : être transformé en mutant ! La série Légendes des Tortues Ninja adaptée en romans ! - Retrouvez les célèbres Tortues Ninja adolescentes ! - Une maquette richement illustrée par des images de la série animée - Pour tous les jeunes lecteurs amateurs d'action et d'arts martiaux ! Dès 8 ans.

Par Olivier Gay
Chez Hachette

|

Auteur

Olivier Gay

Editeur

Hachette

Genre

Bibliothèque verte

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Une alliance forcée

Olivier Gay

Paru le 06/05/2026

96 pages

Hachette

5,90 €

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Scannez le code barre 9782017346487
9782017346487
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