Une alliance forcée

Résumé Séparé de ses frères après une explosion, Mikey essaie d'échapper à un Méchazoïde, accompagné de Rod, un scientifique à qui il vient de sauver la vie. Grâce à son père, Rod pourrait convaincre Bishop, la femme qui les traque, d'arrêter de les pourchasser. Mais il réclame quelque chose à Mikey en échange : être transformé en mutant ! La série Légendes des Tortues Ninja adaptée en romans ! - Retrouvez les célèbres Tortues Ninja adolescentes ! - Une maquette richement illustrée par des images de la série animée - Pour tous les jeunes lecteurs amateurs d'action et d'arts martiaux ! Dès 8 ans.