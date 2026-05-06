Au coeur de l'action

5 minutes de lecture chaque soir avant de s'endormir avec vos Super Héros Marvel préférés ! Un recueil d'histoires pour le plus grand bonheur des petits et des grands ! Découvrez 10 histoires aux textes concis et richement illustrés pour un temps de lecture de 5 minutes par histoire. Un recueil à lire à son enfant pour l'accompagner au pays des rêves ou pour l'encourager au plaisir de la lecture autonome. Dès 4 ans. Contient les histoires : - Ironheart et Iron Man : Attaque à la boue - Ghost-Spider et Reptile : Du grabuge par tous les temps - Black Widow : Amnésie temporaire - Les Gardiens de la Galaxie : Un ami précieux - Miss Marvel : L'envol de Miss Marvel - Avengers : Face au danger, partie 1 - Avengers : Face au danger, partie 2 - Captain Marvel : Une étrange disparition - Les Gardiens de la Galaxie : Une perte embêtante - Spider-Man : Court-circuit