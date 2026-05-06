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#Roman francophone

Il était une fois Tome 1

Smys Chlore, Juliette Pierce, Chlore Smys

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Elle l'aime depuis toujours. Lui n'a rien oublié. Mais la vérité pourrait tout détruire. Aurora a toujours connu Wolfe. Liés depuis l'enfance, ils se croyaient inséparables, jusqu'au déménagement précipité qui a forcé Wolfe à quitter la Californie et à laisser derrière lui son amie d'enfance, et les sentiments amoureux qu'elle n'a jamais osé lui avouer. Huit ans plus tard, Aurora n'a pas oublié le premier baiser que lui a donné Wolfe, ni la promesse qu'il lui a faite avant de partir. Alors quand il revient en ville et débarque dans son lycée pour leur dernière année, elle croit à un signe du destin. D'autant plus que Wolfe a tout du prince charmant qu'elle a laissé s'échapper quelques années plus tôt : quarterback de son équipe de football, protecteur, et diablement séduisant. Mais Aurora sait que sa vie n'est pas un conte de fées, et elle s'efforce de cacher les démons qui l'habitent, ceux que personne ne doit découvrir. Surtout pas Wolfe. Car si leur lien a survécu au temps, les secrets du passé, eux, pourraient bien les séparer à jamais.

Par Smys Chlore, Juliette Pierce, Chlore Smys
Chez Hachette

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Auteur

Smys Chlore, Juliette Pierce, Chlore Smys

Editeur

Hachette

Genre

Romance sexy

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Il était une fois Tome 1

Smys Chlore, Juliette Pierce, Chlore Smys

Paru le 06/05/2026

544 pages

Hachette

8,90 €

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Scannez le code barre 9782017306443
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