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LA REINE DES NEIGES - Mon Histoire du soir - Une fête inoubliable - Disney

Disney

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Accompagnez chaque soir votre enfant au pays des rêves avec la collection "Mon histoire du soir" ! Dans cet ouvrage de 24 pages richement illustré, au texte court, facile et rapide à lire, découvrez une histoire de La Reine des Neiges. Dès 2 ans. L'histoire : Elsa et Anna célèbrent le premier anniversaire de l'ouverture des portes du château d'Arendelle. Tout le royaume est convié à la fête, y compris les trolls et Esprits de la Nature ! Une journée pleine de souvenirs et de magie les attend !

Par Disney
Chez Hachette

|

Auteur

Disney

Editeur

Hachette

Genre

Autres personnages

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LA REINE DES NEIGES - Mon Histoire du soir - Une fête inoubliable - Disney

Disney

Paru le 20/05/2026

24 pages

Hachette

3,50 €

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Scannez le code barre 9782017282426
9782017282426
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