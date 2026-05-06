LA REINE DES NEIGES - Mon Histoire du soir - Une fête inoubliable - Disney

Accompagnez chaque soir votre enfant au pays des rêves avec la collection "Mon histoire du soir" ! Dans cet ouvrage de 24 pages richement illustré, au texte court, facile et rapide à lire, découvrez une histoire de La Reine des Neiges. Dès 2 ans. L'histoire : Elsa et Anna célèbrent le premier anniversaire de l'ouverture des portes du château d'Arendelle. Tout le royaume est convié à la fête, y compris les trolls et Esprits de la Nature ! Une journée pleine de souvenirs et de magie les attend !