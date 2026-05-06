Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Le pouvoir et la gloire

Jonathan Wilson

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Depuis 1930, la Coupe du monde est un incontournable. C'est l'événement sportif le plus regardé de la planète : 211 équipes ont participé au tournoi de 2022. Dès ses débuts, elle a été bien plus qu'un simple rendez-vous de football. Outil d'influence, la Coupe du monde a joué et joue encore un rôle crucial dans la construction des nations et leurs relations sur l'échiquier de la mondialisation. - Une histoire complète des matchs et des buts - Le profil des grands joueurs, de Pelé à Messi - Les scandales et les triomphes - Les tractations et les manoeuvres des candidatures - Les pressions politiques et culturelles derrière chaque tournoiLe Pouvoir et la Gloire est la plus grande saga du football qui ait jamais été écrite. Par l'auteur du best-seller La Pyramide inversée. Journaliste sportif britannique, Jonathan Wilson collabore avec The Guardian, The Independent et Sports Illustrated. Il a aussi fondé sa propre revue électronique, The Blizzard.

Par Jonathan Wilson
Chez Hachette

|

Auteur

Jonathan Wilson

Editeur

Hachette

Genre

Football

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le pouvoir et la gloire par Jonathan Wilson

Commenter ce livre

 

Le pouvoir et la gloire

Jonathan Wilson trad. Mathilde Pace, Idriss Chaplain

Paru le 06/05/2026

599 pages

Hachette

29,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782016293539
9782016293539
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Après Grasset, où aller ? 4000 éditeurs indépendants prêts à accueillir les auteurs Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.