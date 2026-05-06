Le pouvoir et la gloire

Depuis 1930, la Coupe du monde est un incontournable. C'est l'événement sportif le plus regardé de la planète : 211 équipes ont participé au tournoi de 2022. Dès ses débuts, elle a été bien plus qu'un simple rendez-vous de football. Outil d'influence, la Coupe du monde a joué et joue encore un rôle crucial dans la construction des nations et leurs relations sur l'échiquier de la mondialisation. - Une histoire complète des matchs et des buts - Le profil des grands joueurs, de Pelé à Messi - Les scandales et les triomphes - Les tractations et les manoeuvres des candidatures - Les pressions politiques et culturelles derrière chaque tournoiLe Pouvoir et la Gloire est la plus grande saga du football qui ait jamais été écrite. Par l'auteur du best-seller La Pyramide inversée. Journaliste sportif britannique, Jonathan Wilson collabore avec The Guardian, The Independent et Sports Illustrated. Il a aussi fondé sa propre revue électronique, The Blizzard.