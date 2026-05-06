Clamp School Detectives Tome 3

Les CLAMP School Detectives, qui oeuvrent sans relâche pour le bonheur des femmes, forment un trio d'amis très soudé. Pourtant, Nokoru Imonoyama et Suô Takamura partagent un passé commun qu'ils n'ont jamais révélé à Akira Ijûin ! Lorsqu'ils se sont rencontrés, trois ans plus tôt, Suô ne portait pas vraiment Nokoru dans son coeur. Mais, après avoir surmonté un certain incident ensemble, les deux garçons sont devenus inséparables. Reste à découvrir quelle épreuve a scellé leur amitié... La collection CLAMP UNIVERSE réunit une constellation d'oeuvres aussi sublimes qu'incontournables imaginées par le légendaire Studio CLAMP. Résolvez des enquêtes hautes en couleur avec CLAMP School Detectives et (re)découvrez les Reines du Manga !