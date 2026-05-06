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#Roman francophone

The Deal

Elle Kennedy

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L'édition avec jaspage du premier tome d'Off-campus, la série au succès mondial adapté sur Prime Video. Hannah est une très bonne élève et elle a un don incroyable pour le chant. Mais quand il s'agit d'hommes et de séduction, elle perd tous ses moyens. Garrett est la star de l'équipe de Hockey de l'université, mais ses résultats scolaires ne sont pas à la hauteur et il risque de perdre sa place dans l'équipe. Ils vont passer un drôle d'accord. Elle lui donne des cours et il l'aide à séduire le quater back de l'équipe de Football. Cet arrangement original va-t-il changer leur vie ?

Par Elle Kennedy
Chez Hugo et Compagnie

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Auteur

Elle Kennedy

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Romance sexy

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The Deal

Elle Kennedy trad. Robyn Stella Bligh

Paru le 06/05/2026

432 pages

Hugo et Compagnie

19,95 €

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