Marilyn Monroe 100, célèbre l'icône intemporelle à l'occasion du centenaire de sa naissance. Marilyn Monroe 100 est le seul livre photographique officiel commémorant le centenaire de la naissance de Marilyn Monroe. Edité par ACC Art Books en collanboration avec le Marilyn Monroe Estate, ce livre remarquable réunit une sélection spécifiquement conçue du travail des meilleurs photographes ayant collaboré avec Marilyn, dont quelques très grands noms de la photographie. André de Dienes, Joseph Jasgur et Bruno Bernard dévoilent des images de la jeune Norma Jeane ; John Florea et Philippe Halsman proposent d'étonnantes photos publicitaires de l'apprentie actrice ; Eve Arnold, Elliott Erwitt, Bruce Davidson et Henri Cartier-Bresson immortalisent Marilyn sur le tournage de certains de ses films les plus célèbres ; Cecil Beaton et Richard Avedon portraiturent la beauté séduisante de l'actrice ; et les photographies sans artifices d'Alfred Eisenstaedt, Sam Shaw, George Barris et Milton Green révèlent une autre facette de l'icône hollywoodienne. Le livre se termine par le " dernier shooting " de Bert Stern, avec des images récemment redécouvertes d'une Marilyn radieuse et souriante, provenant d'un shooting d'Allan Grant pour le magazine Life, initialement publiées deux jours avant la mort de la star. Outre ce panorama somptueux de la vie de Marilyn, un choix de citations de l'actrice et des textes écrits par des spécialistes et des admirateurs retracent la vie d'une femmeà la personnalité unique, qui fut une pionnière en avance sur son temps. En contemplant les cent dernières années, on comprend rétrospectivement à quel point Marilyn Monroe était aussi fascinante qu'avant-gardiste. Ce livre exceptionnel est un hommage adéquat à la vie de cette femme extraordinaire.