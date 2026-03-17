Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Prix Frontières 2026 Le marché du livre en 2025 Cinq Dark Romances à découvrir
#Essais

Guide pratique de psychologie positive en EHPAD

Soraya Said

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'entrée en EHPAD est une étape sensible, souvent marquée par la perte de repères et le sentiment de rupture. Les trois premiers mois jouent un rôle déterminant dans l'intégration et le bien-être des résidents. Ce guide pratique propose une approche concrète de la psychologie positive appliquée au secteur gérontologique. Issu d'une expérience de terrain, il met à disposition 10 fiches-actions prêtes à l'emploi pour accompagner les nouveaux résidents. Destiné aux professionnels qui accompagnent les résidents au quotidien, cet ouvrage offre des outils simples et accessibles pour faire de l'accueil un temps structuré, attentif et adapté à chaque personne.

Par Soraya Said
Chez Le Lys Bleu

|

Auteur

Soraya Said

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Essais

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Guide pratique de psychologie positive en EHPAD par Soraya Said

Commenter ce livre

 

Guide pratique de psychologie positive en EHPAD

Soraya Said

Paru le 17/03/2026

128 pages

Le Lys Bleu

16,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791044029485
9791044029485
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ? Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ La Grande Librairie : écrivains, chercheurs et artistes unis pour défendre la lecture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.