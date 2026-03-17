Guide pratique de psychologie positive en EHPAD

L'entrée en EHPAD est une étape sensible, souvent marquée par la perte de repères et le sentiment de rupture. Les trois premiers mois jouent un rôle déterminant dans l'intégration et le bien-être des résidents. Ce guide pratique propose une approche concrète de la psychologie positive appliquée au secteur gérontologique. Issu d'une expérience de terrain, il met à disposition 10 fiches-actions prêtes à l'emploi pour accompagner les nouveaux résidents. Destiné aux professionnels qui accompagnent les résidents au quotidien, cet ouvrage offre des outils simples et accessibles pour faire de l'accueil un temps structuré, attentif et adapté à chaque personne.