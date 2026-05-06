STARS D'INTERNET, la collection de lecture jeunesse sur les youtubeurs préférés des enfants ! A partir de 9 ans. Comme tous les garçons de son âge, Lucas jouait aux jeux vidéo en cachette de ses parents. Jusqu'au jour où son père lui offre un cadeau extraordinaire. Débute alors une incroyable aventure qui fera du jeune ado enfermé dans sa chambre une star de sa génération. De l'ordinateur familial au mythique circuit des 24 Heures du Mans, découvre les mille et une vies de Squeezie, le plus grand créateur français de vidéos sur Internet. EN BONUS, à la fin de l'histoire, on retrouve un mini-doc avec : - 1 fiche résumé des moments forts du vidéaste - 10 faits marquants - 1 filmographie - 1 quiz