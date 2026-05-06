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#Roman jeunesse

Squeezie

Françoise Ancey

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STARS D'INTERNET, la collection de lecture jeunesse sur les youtubeurs préférés des enfants ! A partir de 9 ans. Comme tous les garçons de son âge, Lucas jouait aux jeux vidéo en cachette de ses parents. Jusqu'au jour où son père lui offre un cadeau extraordinaire. Débute alors une incroyable aventure qui fera du jeune ado enfermé dans sa chambre une star de sa génération. De l'ordinateur familial au mythique circuit des 24 Heures du Mans, découvre les mille et une vies de Squeezie, le plus grand créateur français de vidéos sur Internet. EN BONUS, à la fin de l'histoire, on retrouve un mini-doc avec : - 1 fiche résumé des moments forts du vidéaste - 10 faits marquants - 1 filmographie - 1 quiz

Par Françoise Ancey
Chez Hugo et Compagnie

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Auteur

Françoise Ancey

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

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Squeezie

Françoise Ancey

Paru le 06/05/2026

160 pages

Hugo et Compagnie

9,95 €

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