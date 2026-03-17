De la gloire à l'abîme, puis de l'abîme à la renaissance, Yves Badyh nous livre un témoignage bouleversant. Propulsé par la rencontre avec Charles Aznavour, son mentor, il connaît une ascension fulgurante. Mais le succès le plonge dans les affres de la drogue et de l'alcool, puis dans un monde interlope où il frôle la mort. Au coeur de la tourmente, après des années de lutte et une descente aux enfers en Thaïlande, une lumière se dessine lorsqu'il rencontre Radjat Kapoor. Ce maître spirituel lui tend la main et lui révèle la puissance de la méditation et de la philosophie : c'est le début d'une métamorphose. Bien plus qu'un récit, Indestructible est une leçon de vie.