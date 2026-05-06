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#Roman francophone

Insomnia

Léa Nemezia

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La romance dark academia qui a conquis les lecteurs sur Wattpad. Lorsque Skyler fait sa rentrée sur le mythique campus d'Oxford, elle aspire à débuter une nouvelle vie pleine de promesses loin de sa famille menaçante. Guidée par sa soif de découvertes, elle ne tarde pas à se rendre compte que le campus cache bien plus de secrets qu'il n'y paraît. Et qu'il n'est pas bon de chercher à les percer. Sa rencontre nocturne avec un mystérieux homme dont l'identité est dissimulée sous un masque de squelette la plonge dans un univers où les sociétés secrètes règnent en maître, entre élitisme et opulence. Dès lors qu'elle croise le regard bleu glacier de cet étudiant, il lui est impossible de faire machine arrière. Qui est-il ? Et pourquoi a-t-elle l'impression que ce n'est pas la première fois qu'elle croise sa route ? Tous les vilains démons d'Oxford cachent un sombre secret. Jusqu'où sont-ils prêts à aller pour les dissimuler ?

Par Léa Nemezia
Chez Hugo et Compagnie

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Auteur

Léa Nemezia

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Romance sexy

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Insomnia

Léa Nemezia

Paru le 06/05/2026

600 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

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