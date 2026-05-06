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#Album jeunesse

Bol d'eau

Julie Guillem, Stéphanie Richard

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C'est l'histoire d'un joli bol, décoré et délicat, rempli d'une belle eau claire. Il est là, tranquille, posé au milieu du monde. C'est-à-dire, à y regarder de plus près, dans un jardin aux arbres bleus, au bord de la mer, où s'affaire une fillette entourée d'une ribambelle d'animaux domestiques ou sauvages. Le chat s'approche. Il trempe sa langue et lape un peu. Puis le moineau regarde à droite, regarde à gauche et plante son bec dans l'eau. Et ainsi de suite : chacun à sa façon va venir boire l'eau claire. Et le bol d'eau devenir bol d'air... jusqu'à ce qu'il pleuve et qu'il se remplisse à nouveau !

Par Julie Guillem, Stéphanie Richard
Chez Sarbacane Editions

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Auteur

Julie Guillem, Stéphanie Richard

Editeur

Sarbacane Editions

Genre

Tout-carton

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Bol d'eau

Julie Guillem, Stéphanie Richard

Paru le 06/05/2026

26 pages

Sarbacane Editions

10,90 €

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