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Beat & Motion Tome 3

Fujita Naoki, Naoki Fujita

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Lors du feu d'artifice, Tatsuhiko ouvre enfin son coeur à Nico et lui parle de sa passion pour le dessin et l'animation. Mais une terrible pensée le traverse : ce qu'il crée pourrait, malgré ses bonnes intentions, finir par la blesser. De son côté, Nico participe à un concours de composition pour MIYU, la star du moment, mais un passé trouble plane entre elles. Quel secret les unit vraiment ? BEAT & MOTION est l'oeuvre de Naoki Fujita, un jeune mangaka plein de talent révélé grâce à l'émission Million Tag créée par Shueisha. A la suite de ce concours, il est sérialisé avec BEAT & MOTION, qui bénéficiera également d'une adaptation en anime diffusée sur Netflix. Ce récit universel aborde les rêves et la force qu'il faut pour les atteindre, à travers une courte série portée par un duo attachant. Avec des personnages profondément humains et un cadre original (la création de clips musicaux) Fujita signe une oeuvre aussi vibrante qu'inspirante.

Par Fujita Naoki, Naoki Fujita
Chez Panini comics

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Auteur

Fujita Naoki, Naoki Fujita

Editeur

Panini comics

Genre

Shonen/garçon

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Beat & Motion Tome 3

Fujita Naoki, Naoki Fujita trad. Akiko Indei, Pierre Fernande

Paru le 06/05/2026

Panini comics

8,29 €

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