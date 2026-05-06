Beat & Motion Tome 3

Lors du feu d'artifice, Tatsuhiko ouvre enfin son coeur à Nico et lui parle de sa passion pour le dessin et l'animation. Mais une terrible pensée le traverse : ce qu'il crée pourrait, malgré ses bonnes intentions, finir par la blesser. De son côté, Nico participe à un concours de composition pour MIYU, la star du moment, mais un passé trouble plane entre elles. Quel secret les unit vraiment ? BEAT & MOTION est l'oeuvre de Naoki Fujita, un jeune mangaka plein de talent révélé grâce à l'émission Million Tag créée par Shueisha. A la suite de ce concours, il est sérialisé avec BEAT & MOTION, qui bénéficiera également d'une adaptation en anime diffusée sur Netflix. Ce récit universel aborde les rêves et la force qu'il faut pour les atteindre, à travers une courte série portée par un duo attachant. Avec des personnages profondément humains et un cadre original (la création de clips musicaux) Fujita signe une oeuvre aussi vibrante qu'inspirante.