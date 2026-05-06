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#Comics

La peur des Jedi

Cavan Scott, Marika Cresta

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Les combats s'intensifient dans la Zone d'Occlusion des Nihil. La Maître Jedi Keeve Trennis s'engage sur une voie qui changera sa vie à jamais, contrainte de mener son équipe au combat sans céder au côté obscur. Pendant que les lignes se dessinent face aux Nihil, un membre de l'équipage de Lourna Dee est rattrapé par son passé. De leur côté, des Jedi à bout de forces affrontent leur plus grande peur : les Sans-Nom frappent, et la fin semble imminente. Après quatre années de publications, la grande saga de La Haute République trouve ici sa conclusion. Ce tome vient clore l'ensemble des intrigues développées tout au long des trois Phases.

Par Cavan Scott, Marika Cresta
Chez Panini comics

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Auteur

Cavan Scott, Marika Cresta

Editeur

Panini comics

Genre

Comics divers

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La peur des Jedi

Cavan Scott, Marika Cresta

Paru le 06/05/2026

96 pages

Panini comics

19,00 €

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Scannez le code barre 9791039145022
9791039145022
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