La peur des Jedi

Les combats s'intensifient dans la Zone d'Occlusion des Nihil. La Maître Jedi Keeve Trennis s'engage sur une voie qui changera sa vie à jamais, contrainte de mener son équipe au combat sans céder au côté obscur. Pendant que les lignes se dessinent face aux Nihil, un membre de l'équipage de Lourna Dee est rattrapé par son passé. De leur côté, des Jedi à bout de forces affrontent leur plus grande peur : les Sans-Nom frappent, et la fin semble imminente. Après quatre années de publications, la grande saga de La Haute République trouve ici sa conclusion. Ce tome vient clore l'ensemble des intrigues développées tout au long des trois Phases.