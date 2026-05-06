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Marvel World N° 7 . Edition collector

Xxx, Panini Comics

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L'heure du combat final entre Fatalis et les héros Marvel est venue, et le tyran a tout prévu... ou presque ! Pour l'emporter, les héros devront-ils accepter l'échec ? Les Quatre Fantastiques adoptent un nouvel animal familier, les Avengers percent enfin le mystère de l'Instant Manquant et Spider-Man affronte l'ensemble de ses alliés ! Enfin, Thor est mort... mais qui est Sigurd Jarlson ? Une nouvelle fois, MARVEL WORLD s'impose comme l'album indispensable pour suivre les derniers rebondissements de l'univers Marvel. Héritier du mythique Strange, il accueille la nouvelle série Mortal Thor d'Al Ewing, (qui prend la suite d'Immortal Thor), tout en lançant une saga majeure pour les Avengers. Surtout, cet album propose l'avant-dernier épisode du crossover One World Under Doom.

Par Xxx, Panini Comics
Chez Panini comics

|

Auteur

Xxx, Panini Comics

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

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Marvel World N° 7 . Edition collector

Xxx, Panini Comics

Paru le 06/05/2026

176 pages

Panini comics

22,00 €

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Scannez le code barre 9791039144940
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